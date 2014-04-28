"Вести: Приморье": Площадь лесных пожаров увеличилась в Приморье

Площадь лесных пожаров увеличилась в Приморье — за сутки почти на 700 гектаров. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по Дальневосточному округу. Увеличение связывают с нарушением правил пожарной безопасности в лесах — в частности, разводят костры и поджигают траву сборщики дикоросов и шишки. По последним данным, в крае действует 66 лесных пожаров в 14 муниципалитетах. Притом что работники лесной охраны продолжают тушить возгорания — уже ликвидировано 10, 26 локализовано. Также в тушении участвует авиалесоохрана, на подмогу им пообещали отправить отряды МЧС.

На сегодня в Кавалеровском районе действует режим ЧС, еще в 5 — особый противопожарный режим.

Подробный репортаж на эту тему смотрите сегодня, 9 октября, в 21.45 в итоговом выпуске программы "Вест: Приморье" на телеканале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]