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"Вести: Приморье": Площадь лесных пожаров увеличилась в Приморье

Площадь лесных пожаров увеличилась в Приморье — за сутки почти на 700 гектаров. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по Дальневосточному округу. Увеличение связывают с нарушением правил пожарной безопасности в лесах — в частности, разводят костры и поджигают траву сборщики дикоросов и шишки. По последним данным, в крае действует 66 лесных пожаров в 14 муниципалитетах. Притом что работники лесной охраны продолжают тушить возгорания — уже ликвидировано 10, 26 локализовано. Также в тушении участвует авиалесоохрана, на подмогу им пообещали отправить отряды МЧС.

На сегодня в Кавалеровском районе действует режим ЧС, еще в 5 — особый противопожарный режим.

Подробный репортаж на эту тему смотрите сегодня, 9 октября, в 21.45 в итоговом выпуске программы "Вест: Приморье" на телеканале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Максим / Сегодня, 18:09
    № 1  
     

    В национальном парке Зов тигра сгорели девственные кедровники, они не горели с незапамятных времён, когда ещё и парка не было. И их не рубили никогда! Блин! Чтобы они наконец-то сгорели, нужно было создать национальный парк, поставить директора, который давал интервью ВГТРК, когда парк выгорал. А нужно было поливать водой с воздуха! Блин, слов нет!
    Максим

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