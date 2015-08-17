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Юных жителей сел Спасского района приглашают на осмотр специалисты автопоезда «Забота»

Юных жителей сел Спасского района приглашают на осмотр специалисты автопоезда «Забота»

Медицинский автопоезд «Забота» продолжает служебные командировки по краю. На этой неделе детский состав прибыл в Спасский район Приморья, где пробудет по 11 октября включительно.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, детские врачи уже побывали в селах Крондшатка, Летно-Хволынское и Спасское. За это время принято и осмотрено более 450 детей в возрасте до 18 лет. 9 октября специалисты автопоезда «Забота» работают в селе Гайворон. Во вторник, 10 октября, – в Вишневке, а в среду, 11 октября, будут вести прием в селе Славинка.

Врачи напоминают, что обратиться к специалистам могут все желающие при наличии полиса ОМС и свидетельства о рождении.

В передвижной поликлинике дети могут пройти полный медицинский осмотр, а в случае необходимости получить направление к краевым специалистам во Владивосток.

Проект автопоезд «Забота», который реализуется в Приморье уже третий год подряд, пользуется огромной популярностью у жителей сел. Благодаря таким формам работы у них есть возможность, не выезжая в районные и краевые лечебно-профилактические учреждения, бесплатно – при наличии полиса ОМС, пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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