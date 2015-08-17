Юных жителей сел Спасского района приглашают на осмотр специалисты автопоезда «Забота»

Медицинский автопоезд «Забота» продолжает служебные командировки по краю. На этой неделе детский состав прибыл в Спасский район Приморья, где пробудет по 11 октября включительно.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, детские врачи уже побывали в селах Крондшатка, Летно-Хволынское и Спасское. За это время принято и осмотрено более 450 детей в возрасте до 18 лет. 9 октября специалисты автопоезда «Забота» работают в селе Гайворон. Во вторник, 10 октября, – в Вишневке, а в среду, 11 октября, будут вести прием в селе Славинка.

Врачи напоминают, что обратиться к специалистам могут все желающие при наличии полиса ОМС и свидетельства о рождении.

В передвижной поликлинике дети могут пройти полный медицинский осмотр, а в случае необходимости получить направление к краевым специалистам во Владивосток.

Проект автопоезд «Забота», который реализуется в Приморье уже третий год подряд, пользуется огромной популярностью у жителей сел. Благодаря таким формам работы у них есть возможность, не выезжая в районные и краевые лечебно-профилактические учреждения, бесплатно – при наличии полиса ОМС, пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]