Андрей Тарасенко встретится со всеми главами муниципалитетов Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко встретился с депутатами Государственной Думы от Приморья – Владимиром Новиковым, Викторией Николаевой и Сергеем Сопчуком - и обсудил с ними ряд вопросов, касающихся развития региона.

Врио Губернатора отметил, что намерен в кратчайшие сроки собрать всю актуальную информацию о том, что в первую очередь волнует жителей региона. По мнению Андрея Тарасенко, несвоевременность решения проблем, которые важны для каждого человека в отдельности, становится одной из главных причин миграционного оттока из Приморья.

«Поэтому я хочу лично посетить все муниципалитеты, чтобы на местах посмотреть, как обстоят дела. Кроме того, я рассчитываю на помощь в этой работе депутатов Госдумы от Приморья. Вы непосредственно общаетесь со своими избирателями и знаете ситуацию в территориях», – отметил Андрей Тарасенко, добавив, что намерен встретиться со всеми шестью депутатами из Госдумы от Приморья, представляющих разные партии.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, встречи с депутатами от Приморья в Государственной Думе врио главы региона намерен проводить ежемесячно, а также намерен встретиться со всеми главами муниципалитетов Приморья.

Владимир Новиков, возглавляющий совет глав приморских территорий, предложил провести такую встречу накануне обсуждения проекта краевого бюджета на 2018 и последующие годы. Совещание, куда также будут приглашены сотрудники департамента финансов края, пройдет в конце октября, после внесения проекта документа на рассмотрение в Законодательное Собрание Приморья и проведения первого слушания. По мнению Владимира Новикова, такая встреча позволит выработать предложения по грамотной корректировке бюджета.

«Давайте проведем такое совещание. Мне важно понимать, насколько правильно мы движемся и слышим ли наших жителей», – подчеркнул врио Губернатора.

Еще один важный вопрос, связанный с финансированием региона, поднял в ходе переговоров Сергей Сопчук. Он обратил внимание Андрея Тарасенко на неполное освоение некоторыми краевыми департаментами средств, выделяемых краю из федерального бюджета.

Также стороны обсудили проблемные вопросы, связанные с перевалкой угля в Находке, строительством в крае социально важных объектов, в том числе спортплощадок, предотвращением и ликвидацией лесных пожаров, решением проблем обманутых дольщиков и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]