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Новейшее спутниковое оборудование презентуют в Приморье

Новейшее спутниковое оборудование презентуют в Приморье

Фото: primorsky.ru

Жителей и гостей Приморья приглашают на презентацию инновационного российского спутникового оборудования во вторник, 10 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, специалисты ведущего оператора спутниковой связи «Искра» покажут в действии собственные разработки: мобильные самонаводящиеся антенны САС-1200 и «Аркан», способные за считанные минуты установить спутниковый канал связи практически в любой точке Земли. Эти антенны предназначены для установки на автомобили специальных служб и коммерческих организаций, которым необходимо оперативно передавать данные из территорий, где отсутствует инфраструктура связи. Уже сегодня в своей работе их используют МЧС, ФСИН, Росгвардия, медицинские службы и многие другие организации. Причем, разработки компании «Искра» превосходят по многим показателям отечественные и мировые аналоги.

По информации организаторов, выставка оборудования пройдет в рамках масштабного телекоммуникационного тура группы компаний «Искра», который охватывает 25 городов России и СНГ, в том числе и Владивосток. Тур проводится для того, чтобы продемонстрировать результаты возрождения производства высокотехнологичного оборудования в России.

Отметим, мероприятие пройдет на парковке администрации Приморского края.

Справочно:

САС-1200 – первая самонаводящаяся спутниковая антенна, разработанная в R&D центре группы компаний «Искра» в 2015 году. Обладает усиленной конструкцией и повышенной прочностью и отказоустойчивостью, что делает ее идеальным решением для оборудования машин специального назначения.

«Аркан» – новое поколение спутниковых антенн собрано с использованием композитных материалов, что позволило значительно снизить вес конструкции. Благодаря этому она может быть установлена на легковые автомобили коммерческих компаний. НИОКР для данной антенны был произведен при поддержке Фонда содействия инновациям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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