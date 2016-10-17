Анонс на 10 октября

10 октября на парковке возле здания администрации Приморского края состоится презентация инновационного российского спутникового оборудования: мобильные самонаводящиеся антенны САС-1200 и «Аркан», способные за считанные минуты установить спутниковый канал связи практически в любой точке Земли.

10 октября в 18.30 во Владивостоке, Театр молодежи (Светланская, 15а) – в рамках гастролей Амурского театра драмы лирическая комедия в двух действиях «Любовь и голуби».

10 октября в 18.30 в Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького (Светланская, 49) – лирическая драма в двух действиях «Варшавская мелодия» по пьесе Л. Зорина.

10 октября в 19.00 во Владивостоке на стадионе «Авангард» (Капитана Шефнера, 2) – командный чемпионат России по спидвею. «Восток» – «Октябрьский».

10 октября – Всемирный день психического здоровья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]