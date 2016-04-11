Пять лесных пожаров потушено в Кавалеровском районе Приморья
Пять природных пожаров потушены, ещё пять локализованы в Кавалеровском районе Приморья.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас в районе действует 12 лесных пожаров, пять локализованы на 172 гектарах, общая площадь возгорания превысила 320 гектаров.
«Более 70 человек ведут борьбу с огнём, задействовано почти 40 единиц техники, в том числе 12 бульдозеров и тракторов. Всего потушено пять лесных пожаров», – уточнил руководитель Кавалеровского района Сергей Гавриков.
Кроме этого, помощь в тушении лесных пожаров оказывают самолёты МЧС России – на горящие участки сброшено около 100 тонн воды.
Напомним, в связи с высокой задымлённостью в районах пожара и возможностью возникновения угрозы населенным пунктам врио главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы на борьбу с природными пожарами. После обращения врио губернатора в МЧС России в край направили два самолета спасателей.
По словам главы Кавалеровского района Сергея Гаврикова, основная масса природных пожаров бушуют в труднодоступных местах, куда сложно добраться технике и людям.
Глава муниципалитета особо подчеркнул, что угрозы для населённых пунктов района нет.
«Обстановка полностью под контролем, вблизи посёлков усилены подразделения пожарных и добровольцев, также в районе работают группы приморских спасателей», – добавил глава района.
По информации департамента гражданской защиты Приморского края, сейчас в Приморье действует 66 лесных пожаров в 14 муниципалитетах на площади более двух тысяч гектаров.
«Половина пожаров уже локализована на площади почти тысяча гектаров в Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 450 человек, задействовано более 100 единиц техники, в том числе почти 20 бульдозеров, два самолёта Бе-200 МЧС России и два вертолёта авиалесоохраны», – уточнили в ведомстве.
Отметим, накануне особый противопожарный режим введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовском, Дальнегорском, Владивостокском городских округах. Кроме этого, режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.
В департаменте гражданской защиты Приморского края напомнили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили специалисты.
Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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