На тушение лесных пожаров в Приморье направлены парашютисты-десантники

65 парашютистов-десантников Хабаровской авиалесоохраны направлены в Приморье для борьбы с лесными пожарами по обращению в Россельхоз администрации края.

По оперативной информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края, 9 октября в регионе ликвидировано пять лесных пожаров на площади 47,6 га. Проводятся работы по тушению 65 лесных пожаров на площади около 2,5 тысяч га, 31 пожар локализован на площади около 1,2 тысяч га.

На тушении работает 463 человека, 106 единиц наземной техники.

Авиация на тушении не задействована вследствие отсутствия видимости.

В Кавалеровском и Тернейском районах введен режим ЧС.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет.

Основная причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время сбора урожая кедровых орехов. С конца сентября на территории Приморского края установились средний и высокий классы пожарной опасности по условиям погоды, при которых пожары возникают от незначительных источников огня.

По прогнозным данным с 11 на 12 октября ожидаются осадки в восточной части Приморского края. В центральной части ожидаются локальные осадки с усилением в горных районах 12-14 октября. В южной части региона осадки ожидаются 10 и 11 октября.

Для координации работ по стабилизации лесопожарной обстановки в Приморском крае работают и.о.начальника Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному Федеральному округу Сергей Анатольевич Павлов и заместитель начальника Федеральной Авиалесоохраны Николай Алексеевич Ковалев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]