Половина лесных пожаров в Приморье локализована

На 10 октября в Приморье 33 природных пожара из 61 локализованы. На сегодня площадь локализованных пожаров составляет почти 1,4 тысячи гектаров, потушены за сутки потушены девять возгораний на площади более 300 гектаров. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на департамент гражданской защиты Приморского края.

Распространение огня остановлено в пяти муниципалитетах, ещё в двух пожары полностью ликвидированы. Сейчас тушение лесных пожаров ведётся в семи муниципалитетах, наибольшее количество возгораний – 23 – зафиксировано в Кавалеровском, Чугуевском и Тернейском районах – там введён муниципальный режим ЧС. Всего в крае действует 61 один лесной пожар на площади более 2,6 тысячи гектаров.

В ликвидации пожаров принимают участие почти 480 человек и около 120 единиц техники, в том числе 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна.

Самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работали над ликвидацией пожаров в труднодоступных местах Кавалеровского и Тернейского районов, сбросив более 200 тонн воды.

Специалисты отмечают, что большинство пожаров сейчас бушуют в труднодоступных для проезда техники местах. Также в ведомстве пояснили, что основная часть природных пожаров возникает именно по вине человека, в том числе и сборщиков дикоросов.

Накануне врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов сосредоточить силы и средства на тушении пожаров и усилить профилактическую работу с населением.

«Несмотря на то, что сейчас нет угрозы для населённых пунктов, главной задачей остаётся не допустить перехода огня на населённые пункты. Нужно усилить не только пожарную группировку, но и вести активную работу с населением, и в том числе по привлечению к ответственности нарушителей противопожарного режима», – акцентировал Андрей Тарасенко.

Особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах.

Отметим, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. С начала года в Приморье оштрафовано более 800 человек, возбуждено 16 уголовных дел. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет.

Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]