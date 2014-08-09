Фестиваль корейской кухни, культуры и туризма состоится во Владивостоке

Фестиваль корейской кухни, культуры и туризма пройдет 14 и 15 октября во Владивостоке, на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити».

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, для посетителей фестиваля подготовлена насыщенная программа мероприятий, которые пройдут в трех специализированных зонах. В зоне питания можно будет попробовать и приобрести различные продукты, произведенные в Корее, традиционные для этой страны сладости, а также фрукты и овощи. Известный кулинар из Сеула проведет мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни.

В зоне культуры посетителям фестиваля помогут создать лотос из гофрированной бумаги, который можно будет оставить себе на память. А также примерить всей семьей традиционную корейскую одежду ханбок и сделать фото в нём.

Развлекательная программа подготовлена и для самых маленьких посетителей. Ребята смогут поиграть в мини-кёрлинг, украсить колоритные открытки печатками, нарисовать аквагрим, темой которого будет зимняя Олимпиада 2018 года.

Специальным гостем фестиваля станет знаменитое на весь мир шоу «CHEF» (ex.BIBAP).

14 и 15 октября в 14 часов начнется яркое представление, которое включает в себя танцы би-боев, битбокс, боевые искусства, акробатику. ят ч.

В воскресенье, 15 октября, в 16 часов в рамках фестиваля состоится большая К-РОР вечеринка для всех любителей этой корейской популярной музыки.

И, наконец, в зоне туризма свой потенциал представят воздушные и морские транспортные компании «Korean Air», «JEJU Air», «DBS Cruise Ferry», «Аэрофлот», а ведущие туроператоры Кореи предложат туры на осенние каникулы и помогут спланировать отдых на зимний период.

Организует фестиваль - генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке, Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея, Национальная организация туризма Кореи при поддержке администрации города Владивостока.

Вход на фестиваль будет свободным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]