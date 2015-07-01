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В Приморье направлено в суд уголовное дело по факту контрабанды дериватов краснокнижных животных

Фото: УТ МВД России по ДФО

Следственным отделом при Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации дериватов на сумму свыше 6,5 миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, 46-летний капитан транспортного рефрижератора пронес ручную кладь с мускусными железами кабарги и медвежьих желчных пузырей на борт судна, подготовленного к отходу из Владивостока в морской порт одного из государств Восточной Азии.

Во время отхода судна из порта при заполнении декларации о личных вещах капитан написал, что подлежащих декларированию предметов не имеет. Однако в его каюте обнаружена и изъята сумка с частями тел животных: 14 медвежьих желчных пузырей с желчью в подсушенном виде, 191 мускусной железы кабарги в свежемороженном виде и 32 мускусной железы кабарги в сушеном виде.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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