Участники ТВ проекта «В объективе: дети» дадут концерт на «Радио России: Приморье»

10 октября гости прямого эфира «Радио России: Приморье» - рок-группа «Сириус», участники телевизионного проекта «В объективе: дети», а также руководители и наставники ребят Елена и Александр Лесновы. В эфире речь пойдет об истории создания группы, подробностях участия в телевизионном проекте и, конечно же, будут звучать песни.

Живой звук сегодня на «Радио России: Приморье», начало в 18.10.

Телефон прямого эфира 226-00-88; WhatsApp +7 914 076-47-00.

г.Владивосток: 102,1 Мгц

г.Уссурийск: 106,0 Мгц

г.Находка: 101,4 Мгц

г.Арсеньев: 68,6 Мгц

с.Чкаловское: 72,8 Мгц

с.Новожатково: 70,64 Мгц

г.Дальнереченск: 69,32 Мгц

г.Дальнегорск: 70,4 Мгц

Интервью в прямом эфире сегодня можно будет не только услышать, но и увидеть! Прямая видеотрансляция на сайте www.vestiprim.ru

Рок-группа «Сириус» сейчас активно набирает голоса от зрителей! Поддержать ребят можете и вы! Голосование за лучшего участника месяца телевизионного проекта «В объективе: дети» проводится на сайте www.vestiprim.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]