Аспирант из Владивостока получил премию за поиск антираковых препаратов

Аспирант Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Николай Гончаров удостоен премии имени Сергея Шпиза для молодых ученых. Исследователь отмечен престижной наградой за разработку новой тест-системы с использованием искусственной хромосомы человека для скрининга потенциальных противоопухолевых препаратов. Премию вручили трем лучшим молодым биомедикам России.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, перспективную клеточную технологию Николай Гончаров разработал совместно с сотрудниками Национального института рака Национального института здоровья США. С помощью уникальной тест-системы в лаборатории Школы биомедицины ДВФУ аспирант проводит скрининг природных препаратов, которые могут стать потенциальными лекарственными кандидатами против рака. Действие проверяют на клетках раковой линии фибросаркомы с искусственной хромосомой, которая помечена зеленым флуоресцентным белком.

«При воздействии на клеточную линию перспективным препаратом через какое-то время клетки теряют флуоресцентное свечение, — пояснил научный руководитель Николая Гончарова, заместитель директора Школы биомедицины ДВФУ по развитию Вадим Кумейко. — Так проявляется способность к неравномерному распределению хромосом — хромосомная нестабильность. Ее высокий уровень характерен для раковых клеток. Действие препарата усиливает хромосомную нестабильность, выводя ее на уровень, при котором раковые клетки гибнут. Чем больше клеток теряет свечение, тем препарат более активен против рака, и мы продолжаем его изучение».

Сразу после получения премии Николай Гончаров отправился на очередную стажировку в США. Вместе с создателями искусственной хромосомы — российскими учеными Владимиром Ларионовым и Натальей Куприной, которые работают в Национальном институте рака, аспирант продолжит исследование и совершенствование перспективной технологии поиска новых лекарств.

Для справки:

Полученная аспирантом ДВФУ премия носит имя Сергея Шпиза — талантливого молодого биолога из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, который трагически погиб в 2015 году. В память о нем учрежден специальный фонд для поддержки российских аспирантов. Награда вручается лучшим ученым до 30 лет, работающим в области клеточной, молекулярной биологии и биоинформатики. В течение двух лет победителям ежемесячно выплачивается 60 000 рублей, что позволяет максимально сосредоточиться на научной работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]