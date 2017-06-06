Укладка асфальтобетона на автотрассе Артем–Находка ведется под строгим контролем специалистов
В Приморье продолжается укладка второго слоя асфальтобетона на автотрассе Артем–Находка. Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в настоящий момент ремонтируются дороги в районе сел Смоляниново и Речица. На укладке постоянно работают инженеры отдела контроля качества. Ведут экспресс-анализ ровности и уплотнения дорожного слоя. Проверяют соответствие количества проходов катков схемам укатки. Эти данные по прочности затем подтверждают в лаборатории.
К настоящему времени готовность объектов краевого значения по проекту составляет почти 60% от плана на текущий год. Полностью завершен ремонт на участках дороги Шкотово–Партизанск и Штыково–Ивановка–Реттиховка.
Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов – федерального, 720 миллионов – краевого, 97 миллионов рублей – местных бюджетов. На эти средства будет выполнен ремонт 102 километров дорог.
В Приморье создан региональный сайт «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», на котором можно ознакомиться с новостями о реализации проекта, с программой ремонта дорог в границах Владивостокской агломерации, а также задать свой вопрос или подать жалобу на качество проведения ремонтных работ. Кроме того, приморский ресурс ведет на основной сайт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Дать свои предложения, замечания по дорожному ремонту приморцы также могут по телефону: 8 (423) 233-28-41.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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