Анонс на 11 октября
11 октября в 19.00 во Владивостоке в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится онлайн-воркшоп, который проведёт младший куратор музея современного искусства «Гараж» (г. Москва) Ярослав Воловод. Вход свободный.
11 октября во Владивостоке состоится II Дальневосточная конференция HR- Погружение. Подробная программа мероприятия на сайте: hr-dv.ru
11 октября г. Мытищи. БК «Химки-Подмосковье» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.
11 октября — международный день девочек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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