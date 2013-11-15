Стало известно,когда в Приморье выпадет снег

На большей территории Приморского края снег ожидается в первой декаде ноября - между седьмым и десятым, об этом в эксклюзивном интервью "Вести FM.Владивосток сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

При этом, главный синоптик края отметил, что снег уже выпадал на горных перевалах и в ближайшие дни тоже возможен мокрый снег в отдельных районах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]