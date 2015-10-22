Во Владивостоке проходят публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план
Во Владивостоке с 9 октября начались публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа и Правила землепользования и застройки на территории ВГО. Как сообщили в администрации гороад, слушания будут проходить в несколько этапов и продлятся до 20 октября. В обсуждении могут принять участие жители всех районов города, предварительно подав заявку в администрацию города. График прохождения публичных слушаний можно посмотреть здесь.
9 октября слушания проводились на острове Попова. В центре обсуждения стояли вопросы развития территорий островов Попова и Рейнеке. Жители очень активно обсуждают основные градостроительные документы и вносят свои предложения.
Напомним, проект нового Генерального плана ВГО и Правил землепользования и застройки разработан по заказу администрации Приморского края специалистами Института территориального планирования «Град» (г. Омск). С проектом внесения изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока (проект изменений в генплан здесь, проект изменений в Правила землепользования и застройки здесь), а также на сайте ИТП "Град".
Планируется, что обновленный генплан будет учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории, а также скорректирует и уточнит функциональное зонирование территории.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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