Житель Яковлевского района осужден за убийство друга
Преступление произошло в один из дней мая 2017 года во время конфликта, который произошел у фигуранта во время распития спиртного в компании знакомых. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в ходе ссоры, подсудимый нанес ножом не менее 4 ударов в область груди и головы своему приятелю, который от полученных телесных повреждений умер.
Подсудимый вину в содеянном признал в полном объеме.
Суд, признав фигуранта виновным в содеянном, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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