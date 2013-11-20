Житель Яковлевского района осужден за убийство друга

Преступление произошло в один из дней мая 2017 года во время конфликта, который произошел у фигуранта во время распития спиртного в компании знакомых. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в ходе ссоры, подсудимый нанес ножом не менее 4 ударов в область груди и головы своему приятелю, который от полученных телесных повреждений умер.

Подсудимый вину в содеянном признал в полном объеме.

Суд, признав фигуранта виновным в содеянном, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]