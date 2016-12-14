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Вчера, 17:59
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На набережной Спортивной гавани во Владивостоке изменится схема дорожного движения

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке изменится схема дорожного движения

Фото: Газета.ру

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке изменится схема организации дорожного движения. Перед въездом в зону массового отдыха установят дорожные знаки «Въезд запрещен» и «Остановка запрещена» с информационной табличкой «Работает эвакуатор». Запрещающие знаки появятся в районе дома № 3, стр. 2 на улице Батарейной.

Как пояснили в администрации города, установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории. Данные мероприятия поспособствуют обеспечению антитеррористической защищенности в одном из самых популярных мест массового отдыха жителей и гостей Владивостока, а также проведению культурно-массовых мероприятий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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