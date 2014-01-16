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Вчера, 18:16
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Во Владивостоке водитель пассажирского автобуса изувечил 52-летнюю женщину

Во Владивостоке водитель пассажирского автобуса изувечил 52-летнюю женщину

Фото: Vl.ru

28 сентября в обеденное время жительница Владивостока села в автобус 54-го маршрута на остановке Железнодорожная на улице Жигура. Водитель сразу начал движение на большой скорости. В районе дома №11 на улице Жигура автобус так резко затормозил, что женщина не удержалась за поручень и буквально кубарем прокатилась по салону,ударившись в итоге об лобовое стекло, которое, к слову, треснуло, а мелкие осколки вонзились в лицо пострадавшей. После удара 52-летняя женщина упала на ступеньки, другие пассажиры стали кричать на водителя, но мужчина даже не подошел к пострадавшей и не оказал ей хоть какую-нибудь помощь, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Я лежала вся в крови на этих ступеньках в шоковом состоянии и слышала, как кто-то из пассажиров вызывает скорую", – говорит пострадавшая женщина Наталья Леонидовна. – В это время водитель автобуса ходил по салону и, оправдываясь, всем говорил, что его просто подрезали.

Прибывшие врачи помогли пострадавшей сесть в машину и поинтересовались у водителя, вызвал ли он сотрудников ГИБДД. Услышав отрицательный ответ, медики сами сообщили о происшествии в полицию. Травмированную пассажирку отвезли в ВКБ № 2, где у нее диагностировали множественные порезы лица, серьезную контузию глаза, гематомы и ушибы рук и ног, а также множественные ссадины. Врачи сообщили, что ей повезло, так как у нее были очки с пластиковыми стеклами, а обычные разбились бы, из-за чего она могла вообще лишиться зрения.

Пострадавшая написла заявление в полицию.

В настоящая время женщина полностью занята своим лечением. Деньги, потраченные на медикоменты, она планирует возместить с владельцев автобусной компании, где работает водитель-лихач.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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