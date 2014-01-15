Система 112 заработает в Приморье до конца 2017 года

Создание единой системы дежурно-диспетчерских служб (112) в городах и районах Приморья завершится до конца текущего года. Как подготовительная работа ведется в муниципалитетах, обсудили на совещании с председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям Дальневосточного федерального округа, которое прошло в Уссурийске сегодня, 10 октября. Уссурийск как место проведения данного мероприятия выбран не случайно. Здесь создана одна лучших диспетчерских служб, в которой сейчас работает 19 человек.

Как сообщили в администрации края, на сегодня единые дежурно-диспетчерские службы созданы во всех городах и районах Приморского края. Сейчас устанавливается необходимая аппаратура, компания “Ростелеком” организует каналы связи для передачи данных. Кроме этого, ведется набор и обучение специалистов для работы оперативными дежурными. На эти цели из регионального бюджета в этом году направлено 64 миллиона рублей.

Как отметил вице-губернатор-губернатор Александр Юров, запуск системы 112 – очень важное звено в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Приморье – это регион со сложными климатическими условиями, и чрезвычайные ситуации, вызванные этими особенностями, для региона – не редкость. От того, как будет организована работа по устранению тех или иных происшествий в самые первые минуты, зависят жизни и здоровье людей. И здесь особую роль играют именно ЕДДС», – подчеркнул заместитель врио главы региона.

По мнению руководителя Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко, ЕДДС должны стать не просто диспетчерскими службами, а информационными центрами, аккумулирующими данные по всем направлениям – начиная от погоды до социальной обстановки в населенных пунктах, а оперативные дежурные – правой рукой главы муниципалитета.

По словам специалистов, система 112 в Приморье будет внедрена до конца этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]