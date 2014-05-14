Перед судом предстанут жители Приморья, организовавшие канал поставки героина из Средней Азии
В октябре 2016 года в в Находке были задержаны трое граждан по подозрению в сбыте героина бесконтактным способом - через систему "закладок".
Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: "Установлено: с целью обогащения 50-летняя уроженка Средней Азии, ее 33-летний сын и его сожительница занимались сбытом наркотических средств, используя современные методы конспирации: операции по купле-продаже осуществлялись при помощи электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денег покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков".
Как сообщили в ОМВД "Партизанский", по местам жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли наркотики, 5 мобильных телефонов большое количество SIM-карт, денежные средства, банковские карты и электронные весы.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое порошкообразное вещество является героином.
Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: "По фактам незаконных приобретения, пересылки, хранения и сбыта наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, были возбуждены уголовные дела. На период следствия фигурантов заключили под стражу".
В ходе следствия доказана причастность обвиняемых к совершению преступления. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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