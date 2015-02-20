В Приморье предприниматель торговал подозрительным шашлыком

В посёлке Пластун в ходе проверки, проведенной инспекторами Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на территории частного предприятия выявлена мясная продукция сомнительного качества.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, два ведра со свиным шашлыком общим весом 2,8 кг, суповой набор из свинины (1,7 кг), окорока куриные (13,4 кг), крыло куриное (9,2 кг), грудинка свиная (5,8 кг) реализовывались без ветеринарных сопроводительных документов, частью - без маркировки производителя. Общая масса сомнительной продукции составила почти 33 килограмма.

Всю продукцию, хранившуюся с нарушениями законодательства, изъяли из оборота и поместили на изолированное хранение.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Другой административный протокол был составлен по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Напомним, что ветеринарные сопроводительные документы выдаются специалистами государственной ветеринарной службы на все виды продукции животного происхождения. Именно ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение и ветеринарно-санитарное состояние продукции. Отсутствие данных документов на продукцию является нарушением ветеринарного законодательства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]