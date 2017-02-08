Более 20 километров дорог заасфальтировали в Михайловском районе Приморья

Сотрудники АО «СпецСУ» завершают укладку асфальта на дороге между селами Первомайское, Ленинское и Степное в Михайловском районе. Работы идут в рамках строительства инфраструктуры в территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, заасфальтировано уже 22 километра дороги.

«Мы ведем как строительство новых дорог к предприятиям, так и ремонт существующих дорог внутри ТОР “Михайловский”. Запланировали уложить более 100 тысяч квадратных метров асфальта на дороге от Первомайского к Ленинскому и Степному. В настоящий момент осталось заасфальтировать один участок и нанести разметку. Работы завершим в ноябре», – рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации края.

Качество работы уже оценили местные жители. По словам водителя школьного автобуса Александра Дробычева, теперь перевозки детей из Степного и Ленинского в школу Первомайского станут безопаснее.

Напомним, в Приморье на сегодняшний день создано четыре территории опережающего развития – производственно-логистический ТОР «Надеждинская», специализирующийся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский», одна из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире – ТОР «Большой Камень», а также ТОР «Нефтехимический».

Создание необходимой инфраструктуры за счет государства – главное отличие режима ТОРов. Строительство инфраструктуры в Приморье должны завершить к концу 2017 года. Всего для ТОРов «Михайловский» и «Надеждинская» будет создано 24 объекта инфраструктуры. Из них за 12 объектов отвечает Приморский край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]