Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:06
  0

За день в Приморье пресечено три попытки передачи запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения

За день в Приморье пресечено три попытки передачи запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения

Сотрудниками ИК-31, ИК-41 и СИЗО-3 при досмотре вещей гражданки, пришедшей на свидание, и проверке посылок, поступивших на имя осужденного и следственно-арестованного, были обнаружены мобильный телефон и сим-карты, спрятанные ухищренным способом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, сотрудниками СИЗО-3 при досмотре посылки, в носке была обнаружена и изъята сим-карта.

В ИК-41 при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на длительное свидание, в кошельке была обнаружена и изъята сим-карта. В длительном свидании ей было отказано.

В ИК-31 в посылке был обнаружен и изъят мобильный телефон.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, что данный вид административного правонарушения, согласно ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря