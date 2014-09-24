За день в Приморье пресечено три попытки передачи запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения
Сотрудниками ИК-31, ИК-41 и СИЗО-3 при досмотре вещей гражданки, пришедшей на свидание, и проверке посылок, поступивших на имя осужденного и следственно-арестованного, были обнаружены мобильный телефон и сим-карты, спрятанные ухищренным способом.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, сотрудниками СИЗО-3 при досмотре посылки, в носке была обнаружена и изъята сим-карта.
В ИК-41 при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на длительное свидание, в кошельке была обнаружена и изъята сим-карта. В длительном свидании ей было отказано.
В ИК-31 в посылке был обнаружен и изъят мобильный телефон.
По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящее время проводится проверка.
Напомним, что данный вид административного правонарушения, согласно ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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