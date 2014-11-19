Первые охотники за рыбой задержаны на «Земле леопарда» в ходе путины-2017
Госинспекторы национального парка «Земля леопарда» задержали нескольких человек, проникших в национальный парк с целью браконьерского лова рыбы. Нарушители стали «первыми ласточками» сезона нереста лососевых 2017 года на особо охраняемой природной территории.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда", ежегодно нерест лососевых начинается в Приморье в середине осени. На территории национального парка «Земля леопарда» находятся наиболее крупные нерестовые реки юга Приморья. Ведомые инстинктом размножения, лососевые заходят сюда из Тихого океана и мечут икру, давая жизнь новому поколению. Однако не все из них успевают выполнить свою миссию: часть рыбы гибнет, не добравшись до «родильного дома», по вине браконьеров.
В течение пяти лет наращивая опыт борьбы с незаконной рыбалкой, инспекторам «Земли леопарда» теперь зачастую удается предупредить преступление. Первым задержанным рыбакам этой путины также повезло: они не успели поймать ни одной рыбы, а потому ограничатся выплатой штрафа за административное нарушение. В противном случае им бы грозило возбуждение уголовного дела.
«Участились случаи появления людей у нерестовых рек, мы связываем это с началом путины, - рассказывает Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Составляются протоколы об административных нарушениях за незаконное пребывание на территории национального парка. При этом я хочу напомнить, что по действующему законодательству уже одной рыбины, добытой на территории ООПТ, достаточно для возбуждения уголовного дела. Поэтому в связи с началом путины мы призываем местных жителей быть внимательнее и не создавать себе лишних проблем».
Работа по пресечению незаконной рыбалки в период нереста на «Земле леопарда» ведется круглосуточно. Значительную помощь в этом оказывают сотрудники краевого пограничного управления ФСБ России, управления МВД по Приморскому краю, а также органы рыбоохраны. Помимо участия в совместных рейдах, специалисты этих ведомств организуют досмотр автомобилей на предмет наличия в них лососевых. В связи с этим отдел охраны «Земли леопарда» не рекомендует приобретать рыбу без наличия на нее документов о происхождении.
Помимо прочего, помощь в охране нерестовых рек инспекторам «Земли леопарда» оказывают технические новинки. Так, в ходе рейдов сотрудники национального парка используют квадрокоптер и тепловизоры, позволяющие вести наблюдения в темноте. Уже незаменимыми помощниками инспекторов также стали мобильные посты охраны, которые меняют место дислокации в зависимости от передвижения основной массы рыбы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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