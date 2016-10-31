Ещё девять лесных пожаров потушено в Приморье

Девять пожаров ликвидировано за сутки в Кавалеровском и Чугуевском районах Приморья на площади почти в 200 гектаров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со сссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас в Приморье действует 56 лесных пожаров на площади почти более 2,5 тысяч гектаров в девяти муниципалитетах.

«За сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади почти 200 гектаров, ещё 29 очагов огня локализовано на площади около 1,6 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие почти 600 человек, задействовано более 120 единиц техники, в том числе 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна», – уточнили в ведомстве.

Так, самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работают над ликвидацией пожаров в труднодоступных местах Кавалеровского района, сбросив только за вчерашний день более 180 тонн воды.

Для усиления противопожарной группировки в Приморье прибыли 200 спасателей МЧС России, которые сейчас работают в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.

Как отметил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, налажено взаимодействие с руководством Приморского края.

«Мы находимся в постоянном контакте с врио главы региона Андреем Тарасенко. МЧС России окажет максимальную помощь властям Приморья, муниципалитетам в тушении лесных пожаров. Спасатели будут работать в регионе до полной стабилизации обстановки», – заверил Сергей Диденко.

Напомним, в связи со сложной пожарной обстановкой в ряде районов Приморья, врио главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы на борьбу с природными пожарами. После обращения врио губернатора в МЧС России в край направили два самолета спасателей.

Кроме того, Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов сосредоточить силы и средства на тушении пожаров и усилить профилактическую работу с населением.

«Несмотря на то, что сейчас нет угрозы для населённых пунктов, главной задачей остаётся не допустить перехода огня на населённые пункты. Нужно усилить не только пожарную группировку, но и вести активную работу с населением, и в том числе по привлечению к ответственности нарушителей противопожарного режима», – акцентировал врио главы региона.

Особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе введён муниципальный режим ЧС.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]