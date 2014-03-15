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В элитном районе Владивостока,уходя от погони ГАИ, потерпел катастрофу автомобиль Тойота Марк II(фото)

В элитном районе Владивостока,уходя от погони ГАИ, потерпел катастрофу автомобиль Тойота Марк II(фото)

Фото: @dps_vl

Утром 11 октября в пригороде Владивостока произошло разрушительное ДТП с участием иномарки Тойота Марк II, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС

На Двенадцатой улице, на съезде с трассы в сторону элитного микрорайона,где находятся Дом переговоров,госдача, коттеджи диппредставительств и богатых горожан, Mark ll врезался в стену.
Водитель седана двигался с стороны загорода в направлении Десятой улицы. Сотрудники полиции попытались остановить Mark ll , но водитель проигнорировал инспекторов ДПС и прибавил газу. В районе Двенадцатой улицы молодой человек не справился с управлением своим автомобилем и врезался в стену. В результате ДТП водитель, пассажирка и ребенок доставлены в больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Валера / Сегодня, 14:25
    № 1  
     

    Марк был хорош

    [ Цитировать ]

    • Школа телевидения

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