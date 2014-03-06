В Приморье вынесен приговор местному жителю, покусавшему полицейского

Находкинским городским судом вынесен приговор ранее судимому за тяжкие преступления гр-ну Н., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, противоправные действия в отношении представителя власти фигурант совершил в июле 2016 года в помещении травматологического пункта КГБУЗ «Находкинская городская больница», куда был доставлен сотрудниками взвода в составе отдельной роты патрульно-постовой службы полиции.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным правомерными действиями одного из сотрудников полиции, правонарушитель укусил последнего за руку, чем причинил телесное повреждение в виде кровоподтека.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений, поскольку имел непогашенную судимость за совершение разбоя и грабежа) наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]