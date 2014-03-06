Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:47
  0

В Приморье вынесен приговор местному жителю, покусавшему полицейского

В Приморье вынесен приговор местному жителю, покусавшему полицейского

Фото: Муниципальная новостная лента

Находкинским городским судом вынесен приговор ранее судимому за тяжкие преступления гр-ну Н., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, противоправные действия в отношении представителя власти фигурант совершил в июле 2016 года в помещении травматологического пункта КГБУЗ «Находкинская городская больница», куда был доставлен сотрудниками взвода в составе отдельной роты патрульно-постовой службы полиции.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным правомерными действиями одного из сотрудников полиции, правонарушитель укусил последнего за руку, чем причинил телесное повреждение в виде кровоподтека.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений, поскольку имел непогашенную судимость за совершение разбоя и грабежа) наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.  

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря