Новые шубки от кировских меховщиков предлагает владивостокцам "Северина". Видеорепортаж Марии Ежевской
В Приморье в свои права основательно вступила осень. Похолодание коснулось всего края. На севере региона температура в ночные часы уже ниже ноля. Многие жители в эти дни сменили гардероб, а тем, кто только задумывается об осенних и зимних новинках, меховщики дают советы, как выбрать качественную вещь.
Шикарные сочетания мехов — норка, рысь; элегантные лекала и эффектное тонирование. Новинки от кировских меховщиков — это идеальная выделка шкурок, добротный пошив и, конечно, последние тренды мира моды. И если дизайн шубы — это предпочтения дамы, то качество — зачастую, страна производителя и место покупки.
Илья Ушаков, управляющий меховой компании «Северина»: «Если вы решили приобрести качественную шубу, вам нужно усвоить несколько главных правил. Первое — не советую покупать шубу в небольших отделах и уж тем более на рынке, там высок риск купить мех низкого качества или вовсе подделку. Второе — выбирайте шубы российских производителей. Они всегда славились качеством своей продукции во всем мире. И наша фабрика является одним из крупнейших производителей в стране».
И только крупные производители дают гарантию на меха. В «Северине» - это два года. На такой же срок здесь есть рассрочка. Постоянным покупателям делают дополнительные скидки. А внимательный персонал поможет выбрать тёплую обновку каждому.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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