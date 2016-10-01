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Анонс на 12 октября

12 октябряв 10.00 в ДВФУ(корпус G, ауд. G211) — Всероссийский экономический диктант.

12 октября с 12.00 до 24.00 (по московскому времени) на сайте акции «Всероссийский экономический диктант» можно будет пройти онлайн-тест.

12 октября с 10.20 до 11.20 во ВГУЭС (ауд. 1440) состоится Всероссийский экономический диктант. Регистрация участников — в 10.00. Вход свободный.

12 октября в 11.30 в ТКК «Андеграунд» состоится финал V Конкурса русского языка провинции Хэйлунцзян (КНР). Награждение победителей — в 16.00. Вход свобоный.

12 октября с 14.30 до 16.30 во Владивостоке в центральной библиотеке им. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48) — бесплатные юридические консультации «Закон для всех». Вход свободный. Телефон для справок: 236-13-70.

12 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук проведут презентацию новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

12 октября с 10.00 до 17.00 во Владивостоке в отделении № 1 МКУ «МФЦ ВГО» (ул. Давыдова, 9) сотрудники департамента лицензирования и торговли администрации Приморского края будут проводить специализированные консультации. Жители Владивостока смогут бесплатно получить ответы на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей.

12 октября г. Новосибирск. ХК «Сибирь» Новосибирск – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

12 октября - Всемирный день зрения.

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом.

12 октября - День кадрового работника в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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