Оформить социальное пособие в Приморье можно за один день
Переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам позволит существенно сократить время на оформление пособий для жителей Приморья.
К таким выводам пришли разработчики проекта, который опробован в нескольких территориальных отделах Приморского края.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, с начала реализации пилотного проекта в 40% случаев специалистам удалось оформить меры соцподдержки в день подачи заявления. В остальных случаях на это потребовалось два-три дня.
«Все зависит от количества дел, находящихся на обработке у сотрудника», – уточняют специалисты.
Ранее достичь такой скорости не представлялось возможным. Время на принятие документов и передача их в территориальный отдел для внесения в базу могло занимать от трех дней. Еще два-четыре дня требовалось на назначение и возврат бумажного дела в отдел приема.
«На приеме граждан сотрудникам приходилось искать бумажные дела, брать у граждан документы, копировать-распечатывать их и вшивать в дело. Пакет передается на рассмотрение специалистам территориального отдела и т.д. Процедура занимает много времени», – комментирует начальник отдела департамента Дмитрий Квитченко.
Сейчас специалист отдела приема может зайти в электронное дело и увидеть все документы, предоставленные получателем и меры соцподдержки, уже назначенные ему ранее. И это также ускоряет процесс консультирования.
Главный эффект от перехода на электронные дела – это прозрачность предоставления государственных услуг департамента.
«Мы получаем возможность увидеть все процессы прохождения дела от каждого специалиста на любой стадии – от приема до выплаты мер социальной поддержки. Тем самым усиливается контроль за правильностью назначения и сроками их предоставления», – подчеркивает дирекатор департамента социальнй защиты населения Лилия Лаврентьева.
Напомним, к реализации проекта, предусматривающего постепенный переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам, приступили в июле этого года. Пилотными территориями, на которых опробована новая методика, стали Первомайский и Первореченский территориальные отделы краевого департамента. Проект является уникальным для России.
В департаменте не исключают возможности перехода на электронные дела всех территориальных отделах уже в первом квартале 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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