Полиция просит помочь установить личность погибшего в Уссурийске пешехода

В Уссурийске 28-летний водитель автомобиля "Тойота Филдер", двигаясь по улице Некрасова, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина погиб. По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полицейские обращаются к гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о личности погибшего, обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, убедительно просим позвонить по телефону 8(4234) 32-16-26 – дежурная часть ОМВД России по г. Уссурийску.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]