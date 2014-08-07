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В Приморье задержан подозреваемый в убийстве сборщика шишек. Видеорепортаж Сергея Станчика

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве сборщика шишек. Преступление произошло в Чугуевском районе, недалеко от села Изюбриный. Подозреваемого на камеру мобильного успел снять один из друзей погибшего.

На видео мужчина держит в руках пистолет, из которого пару минут назад застелил сборщика кедровых шишек. Конфликт возник из-за того, что группе местных жителей не понравилось, что так называемые «шишкари» жгут в лесу костры, из-за которых потом - сильнейшие пожары. Во время ссоры, когда словесные аргументы закончились, один из местных достал пистолет и выстрелил в сборщика орехов. Пуля попала в голову, и гражданин из Средней Азии скончался на месте.

Два дня подозреваемый был в розыске, но потом все же решил сдаться.

Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю: «В убийстве подозревается 44-летний местный житель. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мужчина сам явился в следственный отдел через два дня после случившегося».

В Приморье сбор кедровых шишек — это суровый бизнес с жесткой конкуренцией. Оптовики, в основном китайцы, скупают орехи за очень хорошие деньги. В месяц сборщики шишек получают до 150 тысяч рублей. За такие деньги рядовому приморцу необходимо работать где-то полгода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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