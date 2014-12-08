Сотрудниками транспортной полиции Дальнего Востока изъято из незаконного оборота 11 кг наркотиков

Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте в вагоне поезда сообщением Москва - Владивосток задержали 52-летнего жителя Челябинска, у которого в дорожной сумке были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с веществом в виде розовых таблеток «экстази», общим весом порядка 11 килограммов, что является особо крупным размером.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в ходе допроса житель Челябинска рассказал стражам правопорядка, что получил наркотики в Екатеринбурге и вёз во Владивосток, где должен был передать наркотик жителю одного из районов Приморского края.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО, была проведена контролируемая поставка наркотических средств получателю в городе Владивостоке.

Операция по задержанию получателя была тщательно спланирована и велась под контролем сотрудников транспортной полиции. При передаче муляжа наркотического вещества оперуполномоченными УТ МВД России по ДФО при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Приморскому краю был задержан 34-летний местный житель.

В дальнейшем в ходе проведенного обыска по месту жительства задержанного в поселке Южно-Морское Приморского края была обнаружена и изъята пластиковая бутылка с наркотическим средством – гашишным маслом. Общий вес наркотика составил порядка 800 граммов.

Сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия направленные на установление лиц причастных к поставке и реализации наркотических средств на территории Дальневосточного федерального округа.

Уголовное дело в отношении в отношении 34-летнего обвиняемого, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Решения суда фигурант будет дожидаться в следственном изоляторе Хабаровска.

В отношении второго обвиняемого расследование уголовного дела продолжается.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]