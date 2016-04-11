Выходные в Приморье будут холодными
В предстоящие выходные погода в Приморском крае будет переменчивой.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в субботу над Приморьем пройдёт малоактивный атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие осадки. Основной фон ночных температуры воздуха составит −2…−7 °C, местами до +2…+7 °C, днём воздух прогреется до +5…+15 °C.
В воскресенье синоптическая ситуация изменится. За фронтом на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона, и осадки в Приморье прекратятся. Температурный фон существенно не изменится.
Во Владивостоке в субботу, 14 октября, ночью облачно, утром не исключен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Минимальная температура +6…+9 °C. Днём с прояснением, воздух прогреется до +11…+14 °C. Ночь на воскресенье, 15 октября, будет на 2–3 градуса холоднее, а максимальная температура останется на уровне субботы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.09.2017 В выходные во Владивостоке немного потеплеет
-
30.03.2017 В первые выходные апреля в Приморье будет дождливо
-
14.04.2017 В выходные в Приморье воздух прогреется до 24 градусов
-
03.02.2017 Природа готовит для приморцев новые испытания
-
11.04.2016 В ближайшие дни в Приморье будет дождливо
-
31.03.2017 Осадки ожидаются в Приморье в выходные дни
Добавить комментарий