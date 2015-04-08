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Прокуратура потребовала восстановить дорожное покрытие на улице Русской во Владивостоке

Прокуратура потребовала восстановить дорожное покрытие на улице Русской во Владивостоке

Прокуратура Советского района г. Владивостока в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявила ненадлежащее состояние дорожного покрытия в районе ул. Русской в г. Владивостоке (от кольца Багратиона в районе дома 87а до дома 73ж по ул. Русская). 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в ходе обследования автомобильной дороги на вышеуказанном участке улицы Русской выявлено, что проезжая часть дороги имеет просадки, выбоины и иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Крышка люка смотрового колодца имеет отклонения относительно уровня дорожного покрытия более 2 см, что также не соответствует требованиям ГОСТ.

Прокуратурой в адрес и.о. главы администрации города внесено представление об устранении выявленных нарушений в сфере безопасности дорожного движения, допущенных вследствие надлежащего исполнения обязанностей ответственными лицами администрации города. 

Результаты рассмотрения акта реагирования поставлено на контроль в прокуратуре города.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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