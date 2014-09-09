Спасателей и полицейских в Приморье обучают навыкам оказания первой медпомощи
Более 500 человек – представителей ГИБДД и МЧС Приморья пройдут в этом году специальные курсы в Центре медицины катастроф (ЦМК). Практическим навыкам оказания первой медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, спасателей, полицейских и пожарных врачи обучают в рамках региональной программы «Безопасный край».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на эти цели в бюджете края предусмотрено почти 1,5 миллиона рублей. Во время чрезвычайных ситуаций не всегда первыми на месте оказываются врачи. Зачастую судьба пострадавших зависит от сотрудников других ведомств – спасателей, полицейских и рядовых водителей. Научить их своевременно и правильно оказывать первую медицинскую помощь – задача специалистов территориального Центра медицины катастроф.
С начала года медики-спасатели уже обучили всем необходимым навыкам 193 человека. Обучение проводится циклами как на базе Центра медицины катастроф во Владивостоке, так и с выездами в разные районы Приморья. Сейчас идет обучение специалистов краевой поисково-спасательной службы. Обучаем более 20 человек.
Всего до конца года медики-спасатели проведут еще девять выездных обучающих циклов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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