Спасателей и полицейских в Приморье обучают навыкам оказания первой медпомощи

Более 500 человек – представителей ГИБДД и МЧС Приморья пройдут в этом году специальные курсы в Центре медицины катастроф (ЦМК). Практическим навыкам оказания первой медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, спасателей, полицейских и пожарных врачи обучают в рамках региональной программы «Безопасный край».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на эти цели в бюджете края предусмотрено почти 1,5 миллиона рублей. Во время чрезвычайных ситуаций не всегда первыми на месте оказываются врачи. Зачастую судьба пострадавших зависит от сотрудников других ведомств – спасателей, полицейских и рядовых водителей. Научить их своевременно и правильно оказывать первую медицинскую помощь – задача специалистов территориального Центра медицины катастроф.

С начала года медики-спасатели уже обучили всем необходимым навыкам 193 человека. Обучение проводится циклами как на базе Центра медицины катастроф во Владивостоке, так и с выездами в разные районы Приморья. Сейчас идет обучение специалистов краевой поисково-спасательной службы. Обучаем более 20 человек.

Всего до конца года медики-спасатели проведут еще девять выездных обучающих циклов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]