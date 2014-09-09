Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:23
  0

Спасателей и полицейских в Приморье обучают навыкам оказания первой медпомощи

Спасателей и полицейских в Приморье обучают навыкам оказания первой медпомощи

Фото: primorsky.ru

Более 500 человек – представителей ГИБДД и МЧС Приморья пройдут в этом году специальные курсы в Центре медицины катастроф (ЦМК). Практическим навыкам оказания первой медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, спасателей, полицейских и пожарных врачи обучают в рамках региональной программы «Безопасный край».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на эти цели в бюджете края предусмотрено почти 1,5 миллиона рублей. Во время чрезвычайных ситуаций не всегда первыми на месте оказываются врачи. Зачастую судьба пострадавших зависит от сотрудников других ведомств – спасателей, полицейских и рядовых водителей. Научить их своевременно и правильно оказывать первую медицинскую помощь – задача специалистов территориального Центра медицины катастроф.

С начала года медики-спасатели уже обучили всем необходимым навыкам 193 человека. Обучение проводится циклами как на базе Центра медицины катастроф во Владивостоке, так и с выездами в разные районы Приморья. Сейчас идет обучение специалистов краевой поисково-спасательной службы. Обучаем более 20 человек.

Всего до конца года медики-спасатели проведут еще девять выездных обучающих циклов.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря