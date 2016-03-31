Почти 30 человек уже оштрафованы в октябре за разведение огня в лесах Приморья

За 10 дней октября 28 человек оштрафованы за разведение костров в лесах и палы травы в Приморье. Усилить работу с нарушителями противопожарного режима поручил врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду, 11 октября

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в ходе патрулирований территорий и рейдов по соблюдению противопожарных мер в лесах с начала года оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей.

«Только с начала месяца привлечено к ответственности 28 человек. Среди оштрафованных – поджигатели сухой травы и те, кто разводил костры на территориях, где объявлен особый противопожарный режим», – уточнил начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев.

Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений. Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более четырёх тысяч раз выезжали на тушение палов травы.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил Андрей Тарасенко.

Врио главы региона поручил департаменту лесного хозяйства Приморского края, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

«Привлекайте арендаторов лесных участков к этой работе. У них в договорах прописаны обязательства по недопущению пожаров, если они их не исполняют, значит нужно забирать у них эти участки, значит, они им не нужны, если на их территории ходит неизвестно кто и устраивает пожары», – акцентировал врио губернатора.

Сейчас по информации департамента лесного хозяйства Приморья в крае действует 56 лесных пожаров на площади почти более 2,5 тысяч гектаров в девяти муниципалитетах. В ликвидации возгораний принимают участие почти 600 человек, задействовано более 120 единиц техники, в том числе 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна.

Особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе введён муниципальный режим ЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]