Андрей Тарасенко провел совещание по подготовке котельных Приморья к отопительному сезону
Совещание по вопросу готовности к началу отопительного сезона в Приморье провел временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко сегодня, 11 октября. Врио главы региона уточнил, насколько районы сегодня готовы к отопительному сезону.
Как доложил вице-губернатор Александр Юров, к предстоящей зиме в Приморье готовы 840 котельных. Данными мощностями будут отапливаться 1 690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов. На особом контроле – участие в подготовке отопительного сезона 2017-2018 годов частных котельных, как, например, в Находкинском городском округе. Участники совещания обсудили вопрос организации надлежащего теплоснабжения потребителей, присоединенных к таким котельным.
«На сегодня все котельные Находки готовы к началу отопительного сезона. Частные котельные готовились собственными силами и средствами. Все объекты социальной сферы и все многоквартирные дома также готовы к приему тепла. Отопительный сезон стартует с 15 октября, тепло должно быть подано на объекты соцсферы», – обозначил глава Находкинского городского округа Андрей Горелов.
Андрей Тарасенко дал поручение курирующему вице-губернатору держать данный вопрос на личном контроле.
«По всем районам, где могут возникнуть сложности с подачей топлива, нужно проехать. Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме», – подчеркнул врио губернатора.
Как сообщили в администрации края, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.
Подача тепла в жилые дома и социально значимые объекты уже началась в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском районах, Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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