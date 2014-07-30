Полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом во Владивостоке
Минувшей ночью около 00 часов 35 минут во Владивостоке в районе дома №6 на улице Чайковского автомобиль "Тойота Королла Филдер" въехал в столб уличного освещения. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобилем на скользкой дороге. В результате удара произошла серьезная деформация кузова транспортного средства. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, в салоне автомобиля находились три человека. Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Третий участник дорожно-транспортного происшествия - 23-летний пассажир - направлен в отделение реанимации городской клинической больницы.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток на освещенном участке трассы. В момент происшествия шел дождь, в связи с чем дорожное покрытие было мокрым.
Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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