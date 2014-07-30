Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:06
  0

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом во Владивостоке

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом во Владивостоке

Фото: УМВД по г. Владивостоку

Минувшей ночью около 00 часов 35 минут во Владивостоке в районе дома №6 на улице Чайковского автомобиль "Тойота Королла Филдер" въехал  в столб уличного освещения. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобилем на скользкой дороге. В результате удара произошла серьезная деформация кузова транспортного средства.  Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, в салоне автомобиля находились три человека. Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Третий участник дорожно-транспортного происшествия - 23-летний пассажир - направлен в отделение реанимации городской клинической больницы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток на освещенном участке трассы. В момент происшествия шел дождь, в связи с чем дорожное покрытие было мокрым.

Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря