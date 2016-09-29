Асфальт на новом мосту в Кавалеровском районе уложат на следующей неделе

Подрядная организация готовится к асфальтированию нового моста в районе села Суворово Кавалеровского района, который был разрушен тайфуном «Лайонрок» в прошлом году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в 2016 году во время наводнения село Суворово отрезало от «большой земли» – мост, ведущий к населенному пункту, попросту смыло. Временное решение для обеспечения транспортной доступности людей тогда было найдено, а также принято решение о строительстве новой капитальной конструкции.

Сейчас генеральным подрядчиком работ на объекте выступает АО «Примавтодор». Мост уже установлен, сейчас строители завершают бетонирование защитного слоя пролета. "В начале следующей недели, как только установится сухая, теплая погода, здесь уже готовы уложить асфальт. Затем начнется установка барьерного ограждения. Полностью все работы на этом мосту завершим в ноябре этого года".

Новый мост возведен уже с расчетом на пропуск большего объема воды. Его протяженность – 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый. Балки производства АО «Примавтодор» выполнены из железобетона – конструкция надежная.

В этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе – через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка–Чугуевка–Лазо, на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, мосты на дорогах Устиновка–Зеркальная, Кавалерово–Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе – через реки Соболевка и Максимовка.

Подготовлено техническое задание на приобретение БАРМа и САРМа – большого и среднего автодорожных разборных мостов, подобных тому, что установили в прошлом году взамен обрушенного в Новолитовске. Наличие таких мобильных конструкций необходимо Приморью, постоянно подвергающему наводнениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]