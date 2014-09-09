«Ростелеком» в Приморье запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года
«Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо отдельной теме. В 2017 году темой конкурса является «Интернет-технологии в образовании».
Как сообщает пресс-служба компании "Ростелеком", в период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.
Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.
Важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.
Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:
IT- Обучающие сайты:
интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.
IT- Приложения и игры:
развивающие интернет-приложения, в т.ч. и мобильные приложения;
компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие навыки программирования учащихся.
IT-Исследования:
интернет-сайты и интернет-приложения, сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.
IT-Скрайбинг:
интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.
Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО «Ростелеком».
Партнер конкурса - компания ESET объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. В качестве приза победителям в номинации «Приложения и игры» компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.
«Интернет с каждым годом занимает все большее место в жизни детей, являясь одним из средств для обучения. Школьники ежедневно используют ресурсы всемирной сети в различных целях – общения, поиска новых книг, отправки писем. Поэтому внедрение интернет-инструментария в образовательный процесс актуальный на сегодня вопрос», – говорит Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».
Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru.
Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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