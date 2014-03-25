Дети, чьи родители неизвестны, будут получать социальную пенсию

Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении» вступит в силу с 1 января 2018 года. В соответствии с документом, к числу получателей новых социальных пенсий относятся ребята, у которых неизвестны оба родителя. В свидетельстве о рождении у таких детей в графах «отец» и «мать» стоят прочерки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в таких случаях государственная регистрация рождения ребенка производится на основании заявления о рождении. Заявление о регистрации подается органами внутренних дел или опеки и попечительства, а также медицинскими, воспитательными организациями, учреждениями социального обслуживания.

Размер социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, будет таким же, как и у детей-круглых сирот. Сумма с учетом дальневосточного коэффициента составит 12 082 рублей ежемесячно.

Как отметили в департаменте социального развития и труда, новая пенсия будет выплачиваться детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Выплаты полагаются до окончания обучения, но не дольше чем по достижении ими возраста 23 лет.

Отметим, в Приморье на данный момент проживают 30 детей, оба родителя которых неизвестны. Они находятся в детских учреждениях или в приемных семьях. В случае усыновления ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем усыновления.

Напомним, в Приморском крае социальные пенсии по потере обоих кормильцев получают более семи тысяч детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]