Четыре вертолётные площадки построили в отдалённых сёлах Уссурийска
В сёлах Боголюбовка, Корфовка, Монакино и Николо-Львовское Уссурийского городского округа оборудованы специальные вертолётные площадки.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, вертолётные площадки в отдалённых сёлах округа необходимы для экстренной посадки вертолётов спасателей и санавиации.
«Мы оборудовали такие площадки в сёлах Боголюбовка, Корфовка, Монакино и Николо-Львовское, которые значительно удалены от транспортной инфраструктуры. Считаем, что они помогут оперативно реагировать на различные чрезвычайные ситуации, доставляя в максимально короткие сроки необходимое оборудование и людей», – подчеркнул заместитель главы Уссурийского городского округа Сергей Ефремов.
Все новые вертолётные площадки соответствуют необходимым требованиям и нормам.
Создание подобных площадок имеет большое значение для очень широкого спектра аварийно-спасательных работ – от экстренной эвакуации больных, до доставки аварийных бригад коммунальных служб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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