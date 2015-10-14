Анонс на 13 октября

13 октября в 16.30 в читальном зале библиотеки Общества изучения Амурского края (г. Владивосток, Петра Великого, 4) будет проводиться Круглый стол, посвященный 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации апостола Сибири и Америки, святителя Иннокентия (Вениаминова).

13 октября в 11.00 во Владивостоке, ул. Фонтанная, 12, у Мемориала памяти воинов правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, на территории Храма Святого Игоря — церемония памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

13 октября в 13.00 - кампус ДВФУ, корпус E, ауд. Е606 — открытие научно-исследовательского центра строительной компании FORA в Инженерной школе ДВФУ.

13 октября в 13.00 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – в рамках гастролей Амурского театра драмы драматическая поэма в двух действиях «Горький хлеб Албазина».

13 октября в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль в двух действиях «Крейсера» по роману В. Пикуля.

13 октября в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – открытие фестиваля «Дни культуры стран АТР»: концертная программа «Соло для оркестра».

13 октября в 18.30 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – в рамках гастролей Амурского театра драмы драматическая поэма в двух действиях «Горький хлеб Албазина».

13 октября в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – полуфинал Приморской лиги КВН.

13 октября в 19.00 – стадион «Авангард» (Капитана Шефнера, 2) – финал Кубка России по спидвею среди пар.

13 октября в 13.00 о Владивостоке торжественное открытие Кубка России по спортивному ориентированию. Старт соревнований будет дан от ЦЗО «Комета» в 13.45.

13 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – вокально-симфонический концерт к 200-летию А. К. Толстого.

13 октября в 19.30 – «Фетисов Арена» (Маковского, 284) – хоккейный турнир «Вольфрам» – «Адмирал (ДЮСШ)».

13 октября в 20.00 – SanRemo Hall (Набережная, 9) – концерт Noize MC.

13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.

13 октября – Всемирный день яйца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]