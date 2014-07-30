Андрей Тарасенко продлил контракты с еще двумя вице-губернаторами Приморского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко продлил служебные контракты с еще двумя вице-губернаторами.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, временный глава региона утвердил на должности своих заместителей Александра Юрова, курирующего вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства и Геннадия Сыромятнова, курирующего вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.
Ранее на должности вице-губернаторов Приморья были также утверждены первый заместитель главы региона Василий Усольцев, вице-губернаторы Алексей Сухов, Павел Серебряков и Эдуард Портнов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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