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Андрей Тарасенко продлил контракты с еще двумя вице-губернаторами Приморского края

Андрей Тарасенко продлил контракты с еще двумя вице-губернаторами Приморского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко продлил служебные контракты с еще двумя вице-губернаторами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, временный глава региона утвердил на должности своих заместителей Александра Юрова, курирующего вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства и Геннадия Сыромятнова, курирующего вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

Ранее на должности вице-губернаторов Приморья были также утверждены первый заместитель главы региона Василий Усольцев, вице-губернаторы Алексей Сухов, Павел Серебряков и Эдуард Портнов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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