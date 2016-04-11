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Выходные в Приморье будут прохладными

Выходные в Приморье будут прохладными

Фото: Примпогода.ру

В эти выходные погода в Приморском крае будет переменчивой. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в субботу над Приморьем пройдёт малоактивный атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие осадки. Основной фон ночных температур воздуха составит −2…−7 °C, местами до +2…+7 °C, днём воздух прогреется до +5…+15 °C.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. За фронтом на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона, и осадки в Приморье прекратятся. Температурный фон существенно не изменится, днем до +5…+15 °C.

Во Владивостоке в субботу, 14 октября, ночью облачно, утром не исключен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Минимальная температура +6…+9 °C. Днём с прояснением, воздух прогреется до +11…+14 °C.

Ночь на воскресенье, 15 октября, будет на 2–3 градуса холоднее, а максимальная температура останется на уровне субботы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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