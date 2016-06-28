Купюру с изображением Русского моста презентовали журналистам

В формате телемоста Москва–Владивосток–Севастополь в четверг, 12 октября, прошла пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края|, купюры представили председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Спикеры рассказали об их особенностях и основных защитных признаках.

Старт общероссийской кампании по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей состоялся в июне 2016 года на специальном портале Твоя-Россия.рф, созданном Банком России. По его итогам победителями конкурса стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

По мнению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, Владивосток по праву заслужил возможность быть отмеченным на двухтысячной купюре.

«Мост на остров Русский уже заслужил славу одного из главных символов города и края. Появление Владивостока на новой банкноте – заслуга всех приморцев, которые голосовали за изображение на новых купюрах, своеобразный подарок жителям края. Мы все знаем и любим песню “Владивосток-2000” нашей группы “Мумий Тролль”, поэтому, как и всем приморцам, мне приятно, что этот символ получил такой официальный “бумажный” статус», – подчеркнул глава региона.

Андрей Тарасенко также добавил, что изображение Русского моста на купюре в две тысячи рублей – это еще и признание важности Приморского края для всей страны.

«Символично, что новые купюры, презентованные сегодня, украсят два морских региона страны – Приморье и Крым. Наши регионы объединяют давние морские традиции, хоть и расположены они на противоположных сторонах большой страны», – отметил врио губернатора.

Символы новых банкнот выбирались в ходе народного голосования с июня по октябрь 2016 года. По итогам конкурса на купюрах оказались изображения символов Дальнего Востока и Севастополя — космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

Для участия в голосовании были выдвинуты более пяти тысяч номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. Свои голоса отдали более трех миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]