Первый снег в Приморье обещают уже в начале ноября. Такое заявление сделал главный синоптик края Борис Кубай. Снижение температуры уже ежедневно ощущают горожане. Подумать о верхней одежде и обновить свой зимний гардероб стоит уже сейчас.

Огромный выбор всех цветов и моделей впечатляет приморских покупателей. На ярмарке-выставке представлено более 3000 зимних и осенних курток. Вся одежда фабричного производства. Практичные и тёплые пуховики подходят для городской зимы. Наполнители курток отвечают современным требованиям: это и обычный синтепон, и полюбившийся всем тинсулейт. Такие куртки особенно тёплые, и их легко стирать

Ирина Хинчагова, продавец-консультант: "На нашей выставке представлены все актуальные модели осенне-зимнего сезона до 72-го размера включительно. На всё действуют две единые цены — 3500 и 4500. Дорогие горожане, приходите, мы поможем вам с выбором!"

Модельеры и дизайнеры делают ставку на пуховики, признавая их не только спортивной, но и изысканной верхней одеждой. Разнообразие фактур, фасонов и декоративной отделки позволит каждой создать свой неповторимый образ. Получить консультацию, индивидуальные советы и примерить куртки можно на ярмарке-выставке в спортивном комплексе «Динамо» до 22 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]