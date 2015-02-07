Во Владивостоке пройдет операция «Чистый автобус»

В понедельник, 16 октября, во Владивостоке стартует операция «Чистый автобус». Об этом сообщили на еженедельном совещании в городском управлении транспорта, которое прошло с участием руководителей автотранспортных предприятий краевого центра.

Как сообщили в администрации города, целью акции станет выявление автобусов, санитарное состояние которых не соответствуют необходимым требованиям. К владельцам всех таких машин будут применены штрафные санкции вплоть до аннулирования договора о сотрудничестве.

Необходимость в проведении подобной акции продиктована многочисленными жалобами пассажиров.

Необходимость содержать автобусы в чистоте прописана в пункте 2.3.11 договора о перевозках, который в прошлом году подписал с администрацией Владивостока каждый перевозчик. За ненадлежащее состояние пассажирского автобуса мэрия имеет право наложить штраф на перевозчика в размере 8 тысяч рублей. А при фиксировании в течение одного месяца трех нарушений администрация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

В управлении транспорта сообщают, что о фактах ненадлежащего состояния автобусов городских маршрутов можно сообщать ежедневно по тел. 2614-334.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]